3 aylık bebek oturtulursa ne olur?

Yeni anne babaların en çok aklına takılan sorulardan biri “Bebeğimi ne zaman oturtmaya başlamalıyım?” Ebeveynler, aile büyüklerinin de yönlendirmesiyle, omurgası eğri kalır gibi bir inançla bebeğin en erken altıncı aydan sonra oturtulması gerektiğini düşünüyor. Bazı kişiler, “beli eğrilir” düşüncesiyle bebeğin oturmasını engelliyor. Peki bu doğru mu?

"Bebekler ne zaman oturur?" sorusuna uzmanlar 4. ay olarak yanıt veriyor. 4. aydan itibaren oturmaya başlayan bebekler zaman geçtikçe fiziksel olarak güçlenmeye başlar ve fiziksel olarak güçlenen bebekler destek almadan dik durabilecek fiziksel gelişime ulaşırlar.

Bebekler oturmak istediklerini yüzüstü yatarken belli eder. Emeklerken yada yüz üstü yatarken bebeğiniz ayaklarına doğru kendini itmeye başlayabilir. Bu durumda bebeğinizin artık oturmak istediğini anlayabilirsiniz.

BEBEĞİN BELİ EĞRİLMEZ



Gelişim bebekten bebeğe farklılık gösterebilir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, doğumdan itibaren her ay takip ettikleri bebeklerin, kabul edilen fiziksel ve nörolojik gelişim skalasına göre değerlendirmesini yapar. Oturma, ayakta durma, emekleme ve yürüme gibi aktiviteler bebeğin büyük motor gelişimi içerisinde değerlendirilir. Bebeğin vücudunun üst kısmının gelişebilmesi için belirli bir ayın geçmesi gerekir. Bebekler ancak 4. ayda kucakta destekli oturmaya başlayabilir. 4. aya kadar bebeği zorlayıcı herhangi bir hareket yapılması önerilmez. Çünkü bebeğin kafasını ve sırtını düz tutabilmesi en erken 4 aylıkken mümkün olur. 5. ayda oturma yastıklarıyla destekli oturmaya, 6. ve 7. aylarda ise 10-20 dakika gibi bir süre desteksiz olarak oturmaya başlayabilirler. 8. aydan itibaren de tamamen desteksiz oturabilirler.