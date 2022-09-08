3 aylık bebek oturtulursa ne olur?

Haberler 08.09.2022 - 12:11
Yeni anne babaların en çok aklına takılan sorulardan biri “Bebeğimi ne zaman oturtmaya başlamalıyım?” Ebeveynler, aile büyüklerinin de yönlendirmesiyle, omurgası eğri kalır gibi bir inançla bebeğin en erken altıncı aydan sonra oturtulması gerektiğini düşünüyor. Bazı kişiler, “beli eğrilir” düşüncesiyle bebeğin oturmasını engelliyor. Peki bu doğru mu?
"Bebekler ne zaman oturur?" sorusuna uzmanlar 4. ay olarak yanıt veriyor. 4. aydan itibaren oturmaya başlayan bebekler zaman geçtikçe fiziksel olarak güçlenmeye başlar ve fiziksel olarak güçlenen bebekler destek almadan dik durabilecek fiziksel gelişime ulaşırlar.
Bebekler oturmak istediklerini yüzüstü yatarken belli eder. Emeklerken yada yüz üstü yatarken bebeğiniz ayaklarına doğru kendini itmeye başlayabilir. Bu durumda bebeğinizin artık oturmak istediğini anlayabilirsiniz.
BEBEĞİN BELİ EĞRİLMEZ
Gelişim bebekten bebeğe farklılık gösterebilir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, doğumdan itibaren her ay takip ettikleri bebeklerin, kabul edilen fiziksel ve nörolojik gelişim skalasına göre değerlendirmesini yapar. Oturma, ayakta durma, emekleme ve yürüme gibi aktiviteler bebeğin büyük motor gelişimi içerisinde değerlendirilir. Bebeğin vücudunun üst kısmının gelişebilmesi için belirli bir ayın geçmesi gerekir. Bebekler ancak 4. ayda kucakta destekli oturmaya başlayabilir. 4. aya kadar bebeği zorlayıcı herhangi bir hareket yapılması önerilmez. Çünkü bebeğin kafasını ve sırtını düz tutabilmesi en erken 4 aylıkken mümkün olur. 5. ayda oturma yastıklarıyla destekli oturmaya, 6. ve 7. aylarda ise 10-20 dakika gibi bir süre desteksiz olarak oturmaya başlayabilirler. 8. aydan itibaren de tamamen desteksiz oturabilirler.
BEBEKLER OTURURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bebek oturmaya başladığı andan itibaren yerden çok fazla yüksekte bulundurulmamalıdır. Bebek oturmaya başlasa da henüz dengesini bulmakta zorlanacağı için düşmemesine dikkat edilmelidir.
Bebeğin sırtı ve yanları yumuşak yastıklarla desteklenmelidir. Bebeğiniz henüz kendi kendine dik bir şekilde oturamazken desteksiz kalması bel, sırt ve başının incinmesine neden olabilir.
BEBEKLER NE ZAMAN DESTEKSİZ OTURUR?
Bebeğinizi desteksiz oturmaya hazırlamak için sabırlı olmanız önemlidir. Bir süre yanlarını ve sırtını destekleyerek oturma pozisyonunda kalmaya alıştırdığınız bebeğinizin desteklerini yavaş yavaş azaltabilirsiniz. Bebeğiniz otururken daha sağlam ve dengeli durabiliyorsa bu artık desteksiz de oturabileceği anlamına gelir. Desteklerin yüksekliğini azaltmaya başlayabilirsiniz. Bebeğiniz daha düşük yükseklikteki desteklerle de dengesini bulabildiğinde önce yanlarındaki destekleri kaldırabilirsiniz.
Bebeğinizin arkasındaki desteğini en son kaldırmalısınız. Arka desteğini de kaldırdıktan sonra her ihtimale karşı bebeğinizin arkasına yumuşak bir yastık koyabilirsiniz.
BEBEK OTURMAYA BAŞLAMAZSA NE YAPMALI?
Belli aylarda gelişim zamanlarından birinin gerçekleşmemesi durumunda panik yapılmamalıdır. Nitekim tam desteksiz oturma 9. aydan sonraya sarkabilir. Erken doğan, fazla kilolu bebekler veya kromozom eksikliği ile yapısal olarak farklı doğmuş olan bebeklerde bu dönemin kaymaları olabilir. Bu konudaki en doğru rehberliği size hekiminiz yapacaktır. Bu nedenle bebeklerinizin motor gelişiminin takibi için doğumdan itibaren her ay düzenli olarak mutlaka hekim kontrolünün yapılması önerilmektedir. Gelişim zamanlarının sürekli olarak kayması 9. aydan sonra desteksiz oturamaması durumunda çocuk hastalıkları hekiminizin yönlendirmesiyle çocuk nörologu tarafından değerlendirilmesi gerekir.