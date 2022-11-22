Bebekler neden geceleri aniden ağlayarak uyanır?

Bebekler dünyaya geldiklerinde 1 ay boyunca yaklaşık 20 saat uyurlar ve ilerleyen aylarda uykuda geçirdikleri zaman; 2-4 ay arası 18 saat, 4-6 ay arası 16 saat, 6-12 ay arası 15 saat, 12-24 ay arası 14 saat olacak şekilde kısalmaya başlar. Ancak bazı bebekler geceleri ağlamayı tercih eder.

BEBEKLERİN AĞLAYARAK UYANMA NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI



Uzmanlara göre 6 aydan başlayarak ayrılma kaygısı, bebeklerin gece boyunca birden fazla ağlayarak uyanmasına neden olabilir.

Bebeğiniz hastalanmış olabilir. Yüksek ateş, soğuk algınlığı ya da başka bir sebepten öksürük, astım vb. kaynaklı solunum problemleri ve reflü gibi sağlık problemlerinden herhangi birinden şüphelenildiği zaman mutlaka uzman bir çocuk hekiminin fikri alınmalıdır.

Bebeğiniz rüyasında kabus gördüğü için ağlayarak uyanıyor olabilir. Rüyasında kabus gördüğü için korkan bebeğin ağlayarak uyanması genellikle güçlü bir çığlıkla başlar. Böyle bir durumda bebek tam uyanmamış ve hâlâ rüyanın etkisindeyse mutlaka yanında olduğunuzu ona hissettirmeniz gerekir.

Bebeğiniz ilk haftalarında neredeyse 2 saatte bir acıkır. Büyüdükçe bu sürenin arası açılır ancak tek seferde daha fazla yemeğe ihtiyaç duyar. Bu yüzden uykusunun ortasında uyuyan bebeğiniz açlık çekiyor olabilir. Bu durumun çaresi ise emzirmeyi denemek.

Bebeğin gündüz çok yorulması ya da yeterince yorulmaması gibi durumlar nedeniyle gündüz uykusunda dengesizler yaşanabiliyor. Bu da bebeğin gece uykusunun da bozulmasına ve zamanından önce huzursuz bir şekilde uyanmasına neden olabiliyor.



Bebeğiniz gece altını kirlettiği için uyanabilir. Bu durum, özellikle ek gıdaya geçen bebeklerde daha sık görülüyor. Gıdalarla dışkısında ve idrarında biriken asit, bebeğinizi eskisinden daha fazla rahatsız eder ve bu durum uykusunda gerçekleştiyse dolayısıyla rahatsızlık duyarak ağlayarak uyanabilir. Özellikle 1 yaşındaki çocuğun gece ağlayarak uyanmasının sebeplerinden birinin en büyük sebebi bu olabilir.



Bebeğiniz yenidoğan döneminde günün neredeyse tamamını uyuyarak geçirir. Ancak büyüdükçe uykuları kısalır, gelişim özellikleri değişir. Bu süreç içerisinde bebeğin bazı aylarda büyüme atağı dönemleri yaşayacak. Bu dönemlerde mışıl mışıl uyuyan bebeğiniz, tahmin etmeyeceğiniz bir saatte aniden ağlayarak uyanabilir. Bu durumun sebebi genellikle bebeğinizin artık daha hareketli olması, dönmeye başlaması, elini kolunu çok daha fazla hareket ettirmesi ve bunlara bağlı olarak kendini uyandırmasıdır. Büyüme atakları boyunca bu sorunlar devam eder ancak bu ataklar kısa süre içerisinde biter ve bebeğiniz eski düzenine geri dönebilir ve bebeğin uykusundan ağlayarak uyanması sona erebilir.



Hiçbir problem olmamasına rağmen bebeğim ağlayarak uyanıyor diyorsanız; yalnız uyumak istemiyor olabilir. Bebeğin anne kokusu ve baba sıcağıyla uyumak istemesi çok doğaldır. Bebeğim uykudan ağlayarak uyanıyor diye telaş yapıp minik yavrunuzun bezini, açlık-tokluk ve sağlık durumunu kontrol ettiğiniz halde bir sebep bulamadığınız zamanlarda çığlıkların tek sebebi size duyduğu özlem olabilir.

Bebeğinizin genel olarak yeterince uykusunu aldığından emin olun. Önemli görünmeyebilir ancak bebekler ne kadar az uyursa, gece yatmaya direnip gece boyunca uykuya dalmakta daha fazla sorun yaşayabilir. Bu nedenle, gün boyunca uyuklaması için bebeğinizi yatırmaya ve akşamları makul bir saatte uyutmaya özen gösterin.

Bebeğiniz gece boyunca uyandığında, sakinleştirici ve yatıştırıcı olmanız gerekir. Ona her şeyin yolunda olduğunu bildirin, ancak artık uyumanın vaktinin geldiğini gösterin. Sakinleşene kadar onunla kalın, fakat konuşmayı en aza indirip ışıkları azaltın. Gece uyku bozukluğu birden fazla gece, hatta birkaç hafta sürebilir, ancak bebeğinizin düzenli uyku düzenine kadar ne kadar yakınında olursanız, sorun o kadar çabuk çözülür.