Çocuk yogasının faydaları

Çocuk yogası bir keşif yolculuğu olan ve bu yolculukla birlikte çocuklara öz farkındalıklarını geliştiren bir zemin hazırlayan ve onları daha duyarlı bir hayat stiline teşvik eden bir yaklaşımdır. Yoga daha çok çocuğunun kendi zihin ve bedeniyle kalabildiği bir çalışma yöntemi olduğu için çocuğunuza bedenini ve doğayı fark edebileceği bir alan sunar. Ona birtakım bedensel duruşlar, meditasyon, nefes çalışmaları, oyunlar ve hikayeleştirmeler aracılığıyla doğadaki her şeye karşı saygı duymasını anlatır ve kendisini kimseyle kıyaslamamasını öğretir.

Çocuk yogası, çocuklardaki hayal gücünü, doğru nefes almalarını, esnekliklerini ve enerji dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktadır. Hayal güçlerini kullanmaları okuldaki öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar. Çocuk Yogası çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına neden olur. Bununla birlikte, kasların kuvvetlenmesine, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.

ÇOCUK YOGASININ FAYDALARI



Dünya Sağlık Örgütü, yogayı, ’Sadece bir hastalığın ya da rahatsızlığın olup olmaması değil, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak tamamıyla iyi olma hali’ olarak tanımlıyor. Çocuk yogası, sinir ve salgı bezlerini stimüle eder, iç organları düzenler. Bedene de, akıla öğrettiği gibi, esnekliği öğretir. Güç, esneklik ve koordinasyon becerileri sağlayarak, spor ve diğer fiziksel faaliyetler sırasında incinmeyi engeller. Çocuk kuvvetliyse denge ve esneklik kazandırır, denge ve esnekliğe zaten sahipse, ona kuvvet kazandırır.



Daha kolay öğrenme ve yeni şekillerde öğrenmek için olumlu düşünce ve motivasyonu kazanmayı sağlar. Yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğretir.



Konsantrasyon, odaklanma ve dikkati geliştirmeyi sağlar, böylece öğrenme becerileri gelişir.

ÇOCUK YOGASI KAÇ YAŞINDA BAŞLAR?



2 yaştan itibaren çocuklar yoga yapmaya başlayabilir. Bedensel ve zihinsel olarak en ideal dönemin ise 6-7 yaş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çocuğunuz yogaya ne kadar erken başlarsa o kadar çok faydalı ve verimli bir sonuç alır.



Anaokulunda yoga eğitimi almaya başlaması ona ileriki yaşamında büyük bir artı kazandırır. Çocuk yogası ile çocuklar eğlenirken, esneklik, güç, gevşeme ve konsantrasyon sağlanır.



ÇOCUK YOGASI NE SIKLIKLA YAPILIR?



Çocuk yogasının haftada 1 ya da 2 kez, 20-25 dakika ortalamayla yapılması yeterli. Ancak yaş gruplarına bağlı olarak çocukların dikkat ve konsantrasyon süreleri farklılık gösterdiği için bir dersin süresi 35 ila 60 dakika arasında da değişebilir.



ANNE ÇOCUK YOGASI



Çocuğunuzla birlikte katılabileceğiniz yoga dersleri sayesinde çocuğunuzun bedeni ne durumda, nefesini nasıl kullanıyor, kendini ifade etme şekli nasıl, tüm bunları yakında görme şansı elde edebilirsiniz. Ayrıca çocuğunuzla aranızdaki bağ da güçlenecektir.



ÇOCUK YOGASI DERSLERİ NELER İÇERİR?



Yoga derslerinde;



Safari gezilerine çıkılıp hayvan taklitleri yapılır,

Eşli çalışmalarla uyum ve denge öğrenilir

Nefes çalışmalarıyla nefesin gücü deneyimlenir,

Meditasyon ile gevşeme ve zihni boşaltma gibi çalışmalar yapılır.

Daha büyük yaş gruplarında ise oyunlaştırmaların yerini sohbetler alır.



Yoga felsefesi üzerine konuşmalar yapılır, enerji merkezleri (çakralar) ve anatomi çalışmaları yapılır.