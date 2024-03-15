Asel-i Musafaa'yı bulursan 15 yaşına geri dönersin (NTV Tarih)

Gençleşmek isteyenlere geçmişten gelen bir formül yardımcı olabilir. Lokman Hekim'den Necdet Sakaoğlu'nun artardığı bitkisel karışım, 15 yaşa döndürmeyi amaçlıyor. NTV Tarih Dergisi arşivinde yer alan ve bu konuyla ilgilenenlere, geçmişteki gençlik arayışı hakkında bilgi verecek formül şöyle:
İşbu macunun hassası bedende olan şeyleri ve yelleri sürer, çıkarır. Ve belde olan yelleri ve kuluncu def’eder ve kabzı açar ve balgamı, safrayı çıkarır. Bedene sıhhat verir. Ve nice yıllar erlikten kalmış kimseleri ve oğuldan ve kızdan kalmış avretleri on beş yaşındaki adama döndürür. Nâfi ve mücerrebdir.
Sinemaki: 20 dirhem
Günlük: 7 dirhem
Revandiçini: 5 dirhem
Çörekotu: 5 dirhem
Darçîn: 5 dirhem
Aksakız: 12 dirhem
Cûb-i çimenî: 5 dirhem
Mahmudiye: 5 dirhem
Tevrid: 2 dirhem
Hindistan cevizi: 2 dirhem
Zencebil: 26 dirhem
Beyaz biber: 1 dirhem
Kakule: 2 dirhem
Asel-i musaffa: 225 dirhem
İşbu aseli tencereye koyub azıcık kaynadıp köpüğünü alıp ondan indiresin. Parmak dayanacak kadar oldukta eczaları döküp karıştırıp kâseye koyup akşam ve sabah birer dirhem mikdarı istifade oluna vesselâm.
Not:
1 dirhem 3,2 gr.
Asel-i musaffa: Süzme beyaz bal
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