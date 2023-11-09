Aymira Koçaklı kimdir?

Her ay 5 tane güzellik merkezi açtığını belirten Aymira Koçaklı, Polatlar ardından "Masak beni de incelesin." talebinde bulundu. İddialı çıkışlarda bulunan Koçaklı'nın hayatına dair bilgiler merak ediliyor.

AYMİRA KOÇAKLI KİMDİR?

Zonguldaklı olan Aymira Koçaklı 1998 yılında dünyaya geldi. Fenomen olduktan sonra güzellik merkezi işletmeye başladı.



Kendi ismini taşıyan güzellik merkezini işleten Koçaklı açılışta, "1 ay dolmadan şube açıyoruz. Bu büyük ekip işi. Helal bir şekilde kazanıyoruz. Güzellik sektöründe zirveye oturmak üzereyiz." demişti.