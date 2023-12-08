Bahçelievler 2. Ulusal Kitap Fuarı 9 Aralık'ta açılıyor

Bahçelievler Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçelievler Nikah ve Kongre Merkezi'nde 1 milyonun üzerinde kitabın okurlarla buluşacağı 2. Ulusal Kitap Fuarı, ünlü yazar ve araştırmacıları da ağırlayacak.



Fuarın ilk gününde, İlber Ortaylı, Cansu Canan Özen, Dr. Coşkun Yılmaz ve Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu konuşma yapacak. Kitapseverler, yayınevlerinin en yeni kitaplarını indirimli fiyatlarıyla fuarda bulabilecek, sevdikleri yazarlarla tanışma, sohbet etme fırsatı bulacak, kitaplarını imzalatabilecek.



Geçen yıl 150 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda, bu sene de katılımcı rekoru kırılması bekleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede kültürel etkinlikler gerçekleştirmeyi çok önemsediklerini belirtti. Tüm İstanbulluları fuara davet eden Bahadır, şu ifadeleri kullandı:



"İlçemizdeki en önemli kültürel etkinliğin, açılmasını heyecanla beklediğimiz kitap fuarı olduğunu söyleyebilirim. Kitapla buluşmasına vesile olduğumuz her çocuğumuz, her gencimiz bizim mutluk vesilemiz. İlk yıl beklentimizin üzerinde ilgi gören kitap fuarına, bu yıl da hem ilçemizdeki hem de çevre ilçelerdeki kitapseverlerin yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz. Çok değerli konuklarımız var. 100'e yakın yayınevi katılımcımız bulunuyor."

Bahçelievler 2. Ulusal Kitap Fuarı, 9-17 Aralık'ta saat 10.00'dan 20.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

