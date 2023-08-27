Biyografi filmlerin sonu mahkemede bitiyor | Gişe güldürüyor, süreç ağlatıyor

Doğuş Yayın Grubu Hukuk Müdürü Fatoş Kaplan, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bu konuyu değerlendirdiğimizde, bir kişi vefat ettiğinde, hakları mirasçılarına geçiyor. Ve her bir mirasçının eşit oranda hakkı var. Bu sebeple yani bir mirasçıdan izin aldım, diğerinden almasam da olur şeklinde hareket edildiğinde, bu tür davalar söz konusu olabiliyor. Ve izin alınmayan, kendisinin izni ve muvakatı olmayan mirasçı söz konusu filmin durdurulmasına karar verilmesi için dava açabiliyor. Ve tedbiren durduruluyor genellikle bu filmler." açıklamasında bulundu.



Karaca’nın itirazının ardından filmin yapımcıları Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya açıklama yaptı.



Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca’nın filme danışmanlık yaptığı ve tüm arşivini kendileriyle paylaştığı belirtilen açıklamada, Cem Karaca şarkıları da dahil olmak üzere gerekli izinlerin alınıp yasal süreçlerin tamamlandığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca, “Filme konu olan tarihler, dava açarak çekimlerin durdurulması için süreç başlatan İlkim Karaca'nın, Cem Karaca'nın hayatında olmadığı hatta Cem Karaca'yla tanışmadığı süreci kapsamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İlkim Karaca'nın itirazı sonrası Cem Karaca filminin yapımcısından açıklama Haberi Görüntüle Cem Karaca’yı İsmail Hacıoğlu’nun canlandıracağı film, Karaca’nın çocukluğundan başlayıp sürgün yıllarında vatandaşlıktan çıkartılmasının ardından 1987 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaptığı dönemi kapsıyor.



Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu’nun oturduğu, hazırlık süreci aylardır devam eden filmin çekimlerinin yakında başlaması planlanıyordu.