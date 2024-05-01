Candan harikalar diyarında: Börek yiyor avukat olmak istiyor

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden birisi geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. 2023 yılı Kasım ayında tutuklanan Nihal Candan, son olarak sağlık sorunları nedeniyle haber oldu. Candan bir süre sonra da tahliye edildi.



Nihal Candan'ın, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladığı, yeme alışkanlığı bozulduğu için "anoreksiya nervozaya" yakalandığı da iddia ediliyordu.



Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin de bozuk olduğu belirtiliyordu. andan kardeşlerin annesi Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuşmuştu.

"PAŞALAR GİBİ YATIYORUZ"



Bu haberlerin ardından Candan tahliye edildi. Candan, kısa süre sonra kuaförlerde görüldü. Candan, televizyon muhabirleriyle sokaklarda gezerek, börek yemeye, vatandaşlarla sohbet etmeye başladı.



Sağlık sorunları nedeniyle ve yemek yiyemediği için tedavi edilmesi gereken Candan, börek yiyip gezmesiyle dikkatleri çekti. Candan, cezaevleri günleri de anlatttığı röportajında, futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan’la aynı koğuşta kaldığını söyledi, “Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk.” dedi.

Kardeşiyle birbirlerine destek olduklarını anlatan Candan, “‘Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz’ gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana.” dedi.

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ



Candan'ın rahat hareketleri, müşteki avukatlarının da dikkatini çekti ve tahliyesine itiraz edildi. İtirazda, sanığın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilecek gibi davranmadığı ve televizyonlarda boy gösterdiğine dikkat çekildi.

"AVUKAT OLMAK İSTİYORUM"

Candan son olarak Posta'ya açıklama yaparak kendisini savundu. Candan açıklamasında, kendisi gibi dolandırıcılık suçuyla tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşu paylaştığını anlatırken, "Seçil hanımın dosyası başından aşkın. Ona sabır diliyorum. İyi biri, bize kötülüğü dokunmadı. Onun dikkatsizliği yüzünden elim yandı. Ama kızamadım, ceza çekerken neden kızsın ki insan? Dilan Polat da yan koğuşumuzdaydı, avukata çıkarken gördüm" dedi.

Tahliyesinin ardından kuaföre giden ve röportaj veren Nihal Candan, "Ailem biraz moral olsun diye kuaföre götürmek istedi. 33 kiloya kadar düştüm. 37 kiloyu daha yeni gördüm. Ve hâlâ yemekte zorlanıyor ve mama ile besleniyorum" diye konuştu.

Cezaevine girdikten sonra yemek yiyememeye başladığını söyleyen Nihal Candan, "Açlık grevi falan da değildi. Psikolojik olarak midem almadı ve hiç acıkmadım. Yemek görünce midem bulanıyordu. Bahar, ağzıma bir lokma zorla sokuyordu. Soda ile besleniyordum" diye konuştu.

Sosyal medyadan para kazanmadığını savunan Nihal Candan, babasına akademik kariyer sözü verdiğini ve avukatlık yapacağını söyledi

CANDAN KARDEŞLER DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI

Dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.



Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerden "Veysel amir" oyunuDilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından operasyonlar başka sosyal medya ünlülerine de yöneldi. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali "Veysel amir" oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise "İhalede sorun çıktı, ertelendi." gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor. Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.