Aykut Enişte oyuncuları kimler? Aykut Enişte konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar...

Aykut Enişte filmi oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kadrosunda birçok ünlü ismin yer aldığı komedi türündeki filmi ilk kez izleyecek olanlar Aykut Enişte filminin oyuncularını merak ediyor. Peki, Aykut Enişte oyuncuları kimler? Aykut Enişte konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntıları derledik.

Aykut Enişte oyuncuları kimler? Aykut Enişte konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar...

Senaristliğini Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un üstlendiği Aykut Enişte filmi beyaz perde ardından izleyicileriyle buluşuyor. Filmin başrollerini Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli paylaşıyor. 

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU

Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut’u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?

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