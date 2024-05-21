Cannes'a katılan Cate Blanchett'ten Filistin mesajı

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, Cannes Film Festivali'nde galasında giydiği elbiseyle Filistin'e destek verdi.

Cannes'a katılan Cate Blanchett'ten Filistin mesajı

"Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi", " Elizabeth", "Babil" ve "Yüzüklerin Efendisi" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Cate Blanchett, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. The Apprentince filminin galasına katılan oyuncunun elbisesi dikkat çekti.

Cannes'a katılan Cate Blanchett'ten Filistin mesajı - 1

Gazze’de ateşkes için çağrı metni imzalayan isimlerden biri olan Blanchett, kırmızı halıda siyah elbisesi ve elbisenin ucundaki yeşil - beyaz kuyruğuyla adeta bayrağını resmetti.

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