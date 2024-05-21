İstanbul etkinlik rehberi (20-26 Mayıs 2024)

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 21-26 Mayıs'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "İzafiyet", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Tamamen Doluyuz", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Acaibü'l Temaşa" oyunları,Üsküdar Stüdyo Sahne'de 21-24 Mayıs'ta "Bay Z.", 25-26 Mayıs'ta "Park" oyunları sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 20-26 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde "Bu Memleket Bizim", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Frenkenstein", "Acele Shakespeare Aranıyor", "Dar Ayakkabıyla Yaşamak", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Burun", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Şahane Düğün", Ümraniye ve Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Keşanlı Ali Destanı" oyunları izlenebilecek.



Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın ve 25 Mayıs'ta "Rezonans" dans gösterisi, 22 Mayıs'ta "Şaşırt Beni" müzikali, 23 Mayıs'ta "Şıngır Şıngır Beyoğlu" ve 26 Mayıs'ta "Küheylan" ve "Gece Kraliçesi" oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Zorlu PSM'de bugün "Kel Diva" ve "Kalabalık Duası", yarın "Kibritin Ucunda" ve "Kel Diva", yarın ve 22 Mayıs'ta "Cem Yılmaz-CMXXIV" sahnelenecek. Maximum Uniq Hall'de yarın "Küheylan", 22 Mayıs'ta ise "Hücreler" oyunu sergilenecek.



KONSERLER



Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali kapsamında "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İlyun Bürkev" konseri gerçekleşecek. Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 24 Mayıs'ta AKM'de yeniden sahnede olacak.

Mehmet Güntekin yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Korosu, 26 Mayıs'ta AKM'de "Bayati Takım ve Hicaz Köçekçeler" başlıklı konserle izleyci karşısında olacak.

Müzik kariyerlerinde 53 yılı geride bırakan İngiliz rock müzik grubu Wishbone Ash 24 Mayıs'ta AKM'de müzikseverlerle buluşacak.



DEVAM EDEN SERGİLER

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ilişkin hazırlanan somut ve dijital sanat eserleriyle, Filistin'in 100 yılı aşkın bağımsızlık mücadelesinin kronolojik olarak anlatıldığı "Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ilgililerini bekliyor.



Meşher'de açılan, küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın üstlendiği "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisi, İstanbul silüetini sanatseverlerle buluşturuyor. Macaristan Ulusal Film Enstitüsünün hazırladığı ve Macar sinemasının 120 yılını anlatan "Geniş Açı" sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde görülebilecek.



Küratörlüğünü Burcu Çimen ve Didem Yazıcı'nın üstlendiği "Bugünü Resmetmek" resim sergisi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta ziyaretçilerini ağırlıyor. Salt'ın disiplinlerararası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından hazırlanan ve Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluşan yeni sergisi "Havaya Dair" ise hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor.



Birlik Vakfının Çemberlitaş'taki merkezinde "Resimler Seyahatler 4", Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde "Gılaf-ı Reyya: Osmanlı’dan Günümüze Koku Şişeleri" sergisi , Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da ise "Büyük Hükümdarlar, Mikro Detaylar" solo sergisi 22 Mayıs'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

