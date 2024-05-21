Yeni bir ilişkiye hazır olmadığınızı gösteren 5 işaret

Kendinizi biraz yalnız hissettiğiniz dönemlerde çift olmak ya da bekar kalmanın sizin için daha iyi olup olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Peki bunu anlamak mümkün müdür? İşte bekar olmanın sizin için en iyisi olabileceğini gösteren işaretler...

1. Sık sık sizin yaşınızdaki kadın ya da erkeklerin çekici olmayan özelliklerini sıralıyorsunuz

Odak noktanız, formda ve formda bir partner aramak yerine, karşı cinsin dış görünüşüyle ilgilisiyle yeni bir ilişki için beklemeniz faydalı olabilir.

2. Mutsuz olma ihtimali sizi korkutuyorsa

Daha hiçbir şey yaşamadan mutsuz olacağınızı düşünüyor ve kafanızda bu tarz senaryolar yaratıyorsanız yeni bir ilişki fikrinden uzaksınız demektir.