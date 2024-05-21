Yeni bir ilişkiye hazır olmadığınızı gösteren 5 işaret

Kendinizi biraz yalnız hissettiğiniz dönemlerde çift olmak ya da bekar kalmanın sizin için daha iyi olup olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Peki bunu anlamak mümkün müdür? İşte bekar olmanın sizin için en iyisi olabileceğini gösteren işaretler...
1. Sık sık sizin yaşınızdaki kadın ya da erkeklerin çekici olmayan özelliklerini sıralıyorsunuz
Odak noktanız, formda ve formda bir partner aramak yerine, karşı cinsin dış görünüşüyle ilgilisiyle yeni bir ilişki için beklemeniz faydalı olabilir.
2. Mutsuz olma ihtimali sizi korkutuyorsa
Daha hiçbir şey yaşamadan mutsuz olacağınızı düşünüyor ve kafanızda bu tarz senaryolar yaratıyorsanız yeni bir ilişki fikrinden uzaksınız demektir.
3. Özgürlüğünüzü her şeyden çok seviyorsunuz
Günlük rutininiz neredeyse mükemmel hale geldi ve bir başkasının isteklerinin sizi mutsuz edeceğini düşünüyorsanız bekarlık daha iyi bir seçenek olabilir.
4. Partneriniz olmadan kendinizi eksik hissediyorsanız
Eğer mutluluğu kendinizde bulamıyorsanız ve başkasının sizi mutlu etmesini bekliyorsanız yanlış yerdesiniz demektir.
5. Geçmişteki kötü tecrübelere takılı kalıyorsanız
Yeni bir aşka yelken açmaya hazır hissettiğinizde ya da biriyle flört ederken sürekli eski kötü tecrübelerinizi düşünüyorsanız ara verin. Kendinize odaklanın ve gelişirken bekar olmanın tadını çıkarın. Bu sizin için daha tatmin edici olabilir.
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