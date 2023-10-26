Caner Atacan kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Caner Atacan 1978 yılında dünyaya geldi. Ankara Çoklu Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.



CANER ATACAN PROJELERİ



DİZİ

Ankara Dizileri

Deniz Yıldızı (Kemal Karakteri)

Unutma Beni Doktor (Mehmet Karakteri)

Sen Benimsin (Deli Beşir Karakteri)

Kaçak (Tekin Karakteri)

Söz (Merdan Karakteri)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Coşkun Karakteri)

Çukur (Mustafa Karakteri)unus Emre



SİNEMA

Cenaze İşleri (Çılgın Yasin Karakteri Başrol)

Küçük Esnaf (Kemal Karakteri BKM)