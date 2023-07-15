Charlize Theron çocuklarıyla ilgili aldığı kararla gündem oldu

O kız kıyafetleri giydirdiği için eleştirilen Theron, daha önce verdiği bir röportajda Jackson'ın aslında kız olduğunu söylemişti. Jackson'ın en az kız kardeşi August kadar kız olduğunu söyleyen Theron, "Jackson 3 yaşındayken bana 'Ben erkek değilim' dedi. Ben de herhangi bir ebeveyn gibi 'Peki' dedim. İki çok güzel kız sahibiyim" demişti.

Eleştirilere yanıt veren Theron, "Bir ebeveyn olarak görevim onların tercihlerini ve onları sevmek ve ne olmak istiyorlarsa ona ulaşmaları için gereken tüm desteği vermek." demişti.