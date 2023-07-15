Charlize Theron çocuklarıyla ilgili aldığı kararla gündem oldu

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Charlize Theron geçtiğimiz senelerde evlat edindiği 2 çocuğuyla ilgili aldığı kararla gündem oldu. Theron, henüz bebekken evlat edindiği Güney Afrikalı iki erkek çocuğunun cinsiyetini değiştirdi.

Charlize Theron çocuklarıyla ilgili aldığı kararla gündem oldu

Şeytanın Avukatı, Kasım'da Aşk Başkadır ve Mad Max: Fury Road gibi filmlerde rol alan Oscar ödüllü ünlü oyuncu Charlize Theron, şimdi de 2012 ve 2015 yıllarında evlat edindiği iki çocuğuyla gündeme geldi.

Charlize Theron çocuklarıyla ilgili aldığı kararla gündem oldu - 1

O kız kıyafetleri giydirdiği için eleştirilen Theron, daha önce verdiği bir röportajda Jackson'ın aslında kız olduğunu söylemişti. Jackson'ın en az kız kardeşi August kadar kız olduğunu söyleyen Theron, "Jackson 3 yaşındayken bana 'Ben erkek değilim' dedi. Ben de herhangi bir ebeveyn gibi 'Peki' dedim. İki çok güzel kız sahibiyim" demişti.

Charlize Theron çocuklarıyla ilgili aldığı kararla gündem oldu - 2

Eleştirilere yanıt veren Theron, "Bir ebeveyn olarak görevim onların tercihlerini ve onları sevmek ve ne olmak istiyorlarsa ona ulaşmaları için gereken tüm desteği vermek." demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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