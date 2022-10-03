Christian Bale Star Wars evreninde yer almak istediğini söyledi

İngiliz oyuncu Christian Bale ünlü bilim kurgu serisi Star Wars filmlerinde rol almak istediğini söyledi.

Christian Bale Star Wars evreninde yer almak istediğini söyledi

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Christian Bale ve Margot Robbie’li Amsterdam’dan karakter posterleri yayınlandı

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Prestij, Kara Şövalye ve Makinist gibi başarılı yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Christian Bale, Star Wars evreninde bir karakteri canlandırma hayali taşıdığını söyledi. Bilim kurgu türünde pek çok filmde rol alan oyuncu The Hollywood Reporter'la yaptığı söyleşide "Hep Star Wars kostümü giymek ve yürürken kafamı duvara falan çarpmak istemişimdir" dedi.

Christian Bale Star Wars evreninde yer almak istediğini söyledi - 1

BÜYÜK BİR STAR WARS HAYRANI

Bale, "Filmleri birçok kez izlemiş gerçek Star Wars hayranları, bir Stormtrooper'ın içeri girerken kafasını kapıya vurduğu o sahneyi mutlaka bilir. İşte o adam olmak isterdim" dedi. Oyuncu, serinin büyük hayranı olduğunu ve figüranlıktan daha büyük bir rolde oynama şansı ederse harika olacağını belirtti.

Bale, "Küçüklüğümde biriktirdiğim oyuncak figürler hala duruyor" diyerek ne kadar büyük bir Star Wars hayranı olduğunu yeniden vurguladı.

Christian Bale Star Wars evreninde yer almak istediğini söyledi - 2

Bale, Oscar ödüllü yönetmen David O. Russel'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Margot Robbie ve John David Washington'ın yer aldığı Amsterdam filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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