D-Resort Göcek'te arınma programı

Göcek’in eşsiz doğasında dört mevsim ayrıcalıklı bir hizmet sunan D-Resort Göcek, gelenekselleşen programlarıyla da misafirlerine bedenen, zihnen ve ruhen yenilenme imkanı sunuyor. Bu programların 7’ncisi olan ve diyetisyen Müge Bozok ile hazırlanan “Recharge Yourself” 20-23 Ekim’de sonbahara daha zinde girmek isteyenleri bekliyor.



Program, diyetisyen Müge Bozok’un eşliğinde kişisel değerlendirmeler ve ölçümler ile bir yol haritası belirlenmesiyle başlayacak. Yin yoga ve pilates çalışmalarıyla bedenini keşfeden katılımcılar D-Resort Göcek’in benzersiz doğasında yürüyüşe çıkabilecek, Lale Gonzales ile aromaterapi yağları ve bitkiler hakkında bilgiler edinebilecek. Ayrıca konuklar sağlıklı atıştırmalıklar atölyesiyle lezzetli anlara eşlik etme ve Can Dedeoğlu’yla yapılacak ses banyosunun şifalı titreşimleriyle frekanslarını yükseltme imkanı bulacak. Dört mevsim hizmet veren D-SPA, huzurlu atmosferi kendine zaman ayırmak isteyenler için program boyunca hizmet verecek.