Didem Arslan Yılmaz kimdir? Gazeteci Didem Arslan Yılmaz kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Didem Arslan Yılmaz, 12 Ocak 1974 yılında aslen Sivas İmranlılı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası Kasım Arslan, annesi ise Makbule Arslan'dır.



Kadıköy Kız Lisesinin ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu. Mina isminde bir kızı olup Kürşat Yılmaz ile evlidir.



Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk TV'ye geçti ve Haber Sahası programını sundu.



Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.



CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Habertürk'teydi. Habertürk TV'de 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.



13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye’nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yollarını ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi.

2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.