Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisiyle eski aşkı aynı karede

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in bir süredir aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile eski sevgilisi Furkan Andıç, Bodrum'da bir partide bir araya geldi. Taro Emir Tekin'in partiden paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisiyle eski aşkı aynı karede

Bir süredir ekranlardan uzak olan , 2017'de meslektaşı ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikilinin birlikteliği bir yıl sürmüştü.

Ayrılığın ardından Furkan Andıç, Dilan Çiçek Deniz'in arkadaşı Aybüke Pusat ile yeni bir aşka yelken açtı. Bu birliktelik Deniz ile Pusat'ın arasının açılmasına sebep olmuştu.

Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson ile ayrılmasından aylar sonra aradığı aşkı Mert Yazıcıoğlu'nda buldu.

Ünlü isimler geçtiğimiz gün Bodrum'da bir partide bir araya geldi. Tarık Emir Tekin de etkinlikten bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisiyle eski aşkı aynı karede - 1

Dilan Çiçek Deniz'in küs olduğu Aybüke Pusat, eski sevgilisi Furkan Andıç ve yeni aşkı Mert Yazıcıoğlu'nun aynı karede yer aldığı fotoğraf gündem oldu.

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