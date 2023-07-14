Dilan Çiçek Deniz'in yeni sevgilisiyle eski aşkı aynı karede

Bir süredir ekranlardan uzak olan Dilan Çiçek Deniz, 2017'de meslektaşı Furkan Andıç ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikilinin birlikteliği bir yıl sürmüştü.

Ayrılığın ardından Furkan Andıç, Dilan Çiçek Deniz'in arkadaşı Aybüke Pusat ile yeni bir aşka yelken açtı. Bu birliktelik Deniz ile Pusat'ın arasının açılmasına sebep olmuştu.

Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson ile ayrılmasından aylar sonra aradığı aşkı Mert Yazıcıoğlu'nda buldu.

Ünlü isimler geçtiğimiz gün Bodrum'da bir partide bir araya geldi. Tarık Emir Tekin de etkinlikten bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.