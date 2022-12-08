2022'de Google'da en çok aranan dizi Yalı Çapkını oldu

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' cuma akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen dizi, reytingleriyle de adından söz ettiriyor.



GOOGLE'A DAMGA VURDU

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan Yalı Çapkını dizisi yeni bir başarıya imza attı. Her bölümüyle sosyal medyada da gündem olan dizinin, 2022 yılında Google'ın Türkiye sıralamasında en çok aranan dizi olduğu ortaya çıktı.

Listede Yalı Çapkını'nı bir diğer Star dizisi Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tozluyaka ve Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri dizisi takip etti.



YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Dizinin 2 Aralık akşamı ekranlara gelen 11. bölümünde; Ferit'in bir gazeteci tarafından fotoğraflanması ve bu durumdan kurtulmak için başta Seyran olmak üzere Korhan ailesi çabalamıştı. Ancak tüm bu çabaya rağmen Ferit Korhan'ın haberinin 'Yalı Çapkını Gecelerde' diye manşet olması bölüme damga vurmuştu.

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM FRAGMANI

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU



Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.



Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.