Bayramlık filminin oyuncuları kimler? (Bayramlık filminin konusu ve oyuncu kadrosu)

Bayramlık filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicilerle buluşuyor. Now Tv'de yayınlanan filmi izlemek isteyenler aramalarını hızlandırdı. Senaristliğini Cüneyt İnay'ın yaptığı filmin kadrosunda Cengiz Sinan Bengier, Şiva Behrouzfar ve Cem Cücenoğlu yer alıyor.

BAYRAMLIK FİLMİ KONUSU

Safa huysuz bir ihtiyardır. Huysuzluğu yüzünden tüm çocuklarını küstürmüştür. Bu yüzden yine bir bayramı yalnız geçirirken Aylin adında küçük bir kızla tanışır. Ömrünün son demlerinde olan Safa ile ömrünün hemen başlarındaki Aylin'n dostluğu Safa'yı değiştirmeye başlar. Safa çocuklarıyla arasını düzeltmek için bir oyuna başvurur. Safa'nın çocukları da hayatın problemleri ile boğuşurken ihmal ettikleri babalarını, zorla da olsa, ziyaret edince istemeden o büyük dertlerinden arınırlar. Fakat çocukları, Safa'nın sıralı sürprizlerinden nasiplerini sonuna kadar almaya devam ederler.