Bayramlık filminin oyuncuları kimler? (Bayramlık filminin konusu ve oyuncu kadrosu)

10 Nisan tarihli yayın akışı nedeniyle Bayramlık filminin konusu ve kadrosu merak ediliyor. Bayramlık filminin oyuncuları kimler? İşte Bayramlık filminin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında ayrıntıları derledik.

Bayramlık filminin oyuncuları kimler? (Bayramlık filminin konusu ve oyuncu kadrosu)

Bayramlık filmi beyaz perde ardından izleyicilerle buluşuyor. Now Tv'de yayınlanan filmi izlemek isteyenler aramalarını hızlandırdı. Senaristliğini Cüneyt İnay'ın yaptığı filmin kadrosunda Cengiz Sinan Bengier, Şiva Behrouzfar ve Cem Cücenoğlu yer alıyor.

BAYRAMLIK FİLMİ KONUSU 

Safa huysuz bir ihtiyardır. Huysuzluğu yüzünden tüm çocuklarını küstürmüştür. Bu yüzden yine bir bayramı yalnız geçirirken Aylin adında küçük bir kızla tanışır. Ömrünün son demlerinde olan Safa ile ömrünün hemen başlarındaki Aylin'n dostluğu Safa'yı değiştirmeye başlar. Safa çocuklarıyla arasını düzeltmek için bir oyuna başvurur. Safa'nın çocukları da hayatın problemleri ile boğuşurken ihmal ettikleri babalarını, zorla da olsa, ziyaret edince istemeden o büyük dertlerinden arınırlar. Fakat çocukları, Safa'nın sıralı sürprizlerinden nasiplerini sonuna kadar almaya devam ederler.

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