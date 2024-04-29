Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı Zehra Kelleci kimdir?

Zehra Kelleci 2000 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Özel İzmir Amerikan Kolejini bitirdikten (2018) sonra eğitimine İstanbul Koç Üniversitesinde devam etti. Zehra Kelleci, aynı zamanda Haldun Dormen Sahne Tozu Tiyatrosu, Bahçe Galata’da, Yasemin Tüzün’den ve Çetin Sarıkartal’dan da eğitimler almıştır. 2022 yılından itibaren ise Eczacıbaşı Yapı Ürünlerinde satış elemanı olarak görev almıştır.



Rezzan Çakır Menajerlik Ajansına kayıtlı olan Zehra Kelleci, 2023 yılında Yüzyıllık Mucize ve Kızıl Goncalar dizilerinde rol almıştır.