Bekle Beni Sevgilim oyuncuları kimler? Bekle Beni Sevgilim konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Tolga Karayılan’ın üstlendiği filmin senaryosu İlker Türkoğlu’nun kaleminden çıkarken başrolde Ezgi Şenler ve Oğuz Peçe yer alıyor.



BEKLE BENİ SEVGİLİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?



Bekle Beni Sevgilim filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Aşkın Şenol, Eren Demirbaş, Talha Karcı, Serhat Parıl, Meriç Özkaya, Fatih Doğan, Seçil Buket Akıncı gibi isimler yer alıyor.



BEKLE BENİ SEVGİLİM FİLMİNİN KONUSU



Bayramın üçüncü günü ekrana gelecek olan bu çok özel film izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Komedi ve aşkın bir arada yaşandığı Bekle Beni Sevgilim ’in genel hikayesi şöyle;



Ali, Zeynep’e ilk görüşte aşık olmuş genç bir adamdır. Fakat Zeynep, kirli bir planla akıl hastanesine yatırılır. Ali, Zeynep’i akıl hastanesinden kurtarmak için türlü türlü maceralara atılır. Üstelik bu süreçte yalnız değildir. Hasta numarası yaparak akıl hastanesine sızan Ali’nin yardımına koğuş arkadaşları olan deliler yetişir. Hal böyle olunca da işler çığırından çıkar.