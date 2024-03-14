Ertuğrul ve Mihri Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak mı?

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta iki ayrılık birden yaşanacak. Ekibe sonradan dahil olan Ertuğrul ve Mihri karakteri Kızılcık Şerbeti'ne 55. bölümde veda edecek.

Ertuğrul ve Mihri Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak mı?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir değişiklik olmazsa 7 Haziran'da final yapacağı Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Ertuğrul'u oynayan Kayra Şenocak ile kızı Mihri'yi oynayan Gizem Yanık veda edecek.

Ertuğrul ve Mihri Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak mı? - 1

İki oyuncu 55. bölümde diziden ayrılacak. Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıkları öğrenildi. Kızılcık Şerbeti 54. bölümünde Metehan tarafından bir kez daha reddedilen Mihri, intihar girişiminde bulunmuştu.

Ertuğrul ve Mihri Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak mı? - 2

Dizinin ana oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...