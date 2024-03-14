Ertuğrul ve Mihri Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak mı?

İki oyuncu 55. bölümde diziden ayrılacak. Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıkları öğrenildi. Kızılcık Şerbeti 54. bölümünde Metehan tarafından bir kez daha reddedilen Mihri, intihar girişiminde bulunmuştu.

Dizinin ana oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.