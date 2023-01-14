Gecenin Ucunda'nın Macide'si Neslihan Atagül'den set pozları

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Star dizisi 'Gecenin Ucunda', salı akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.



Başrollerini Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun paylaştığı dizide, Macide'ye hayat veren Neslihan Atagül, sette dizinin Kazım'ı Kadir Doğulu ve rol arkadaşlarıyla verdiği pozları sosyal medyadan paylaştı.



Gecenin Ucunda'nın oyuncularının fotoğrafları büyük ilgi gördü.



GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Gecenin Ucunda'nın 14. bölümüne; Macide'nin değişimi ve Kazım'ın başına gelen kötü olay damga vurdu. Yeni bölümde; Kazım ile Macide evlendiklerini açıklarken, Macide de Nermin'in hamileliğiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kazım'ın başına gelenler ise gündem oldu.

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GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM 2. FRAGMANI