Gecenin Ucunda'nın Cihangir'i Bertan Asllani'den set paylaşımı

Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda'da Cihagir Işık karakterine hayat veren Bertan Asllani, rol arkadaşı Neslihan Atagül ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Gecenin Ucunda'nın Cihangir'i Bertan Asllani'den set paylaşımı

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan Star dizisi 'Gecenin Ucunda', salı akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Başrollerini ile 'nun paylaştığı dizide, Kazım'ın kardeşi Cihangir'e hayat veren Bertan Asllani, sette Neslihan Atagül ile verdiği pozu sosyal medyadan paylaştı.

Gecenin Ucunda'nın yıldızlarının fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Gecenin Ucunda'da Kazım'a kötü sürpriz! 'Macide şimdi ne yapacak?'

Gecenin Ucunda'da Kazım'a kötü sürpriz! 'Macide şimdi ne yapacak?'

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Gecenin Ucunda'nın Cihangir'i Bertan Asllani'den set paylaşımı - 1

GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gecenin Ucunda'nın 14. bölümüne; Macide'nin değişimi ve Kazım'ın başına gelen kötü olay damga vurdu. Yeni bölümde; Kazım ile Macide evlendiklerini açıklarken, Macide de Nermin'in hamileliğiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kazım'ın başına gelenler ise gündem oldu.

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