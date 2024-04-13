Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle diziler ekran macerasına ara verdi. Cumartesi akşamlarının uzun süreli yapımlarından Gönül Dağı 135. bölümü de bu nedenle gecikmeli olarak izleyicilerle buluşacak. Son olarak 6 Nisan'da ekranlara gelen dizinin yeni bölümü 20 Nisan Cumartesi akşamı yayımlanacak.

Gönül Dağı 134.Bölüm Özet



Amcaoğulları, Rıfat’a yardım edebilmek için annesini hapisten çıkaracak deliller aramaya köye giderler. İpucu toplamaya başlayan amcaoğullarının başına neler gelecektir? Rıfat evinde çıkan yangın sonrası kendini suçlarken beklemediği bir haberle yıkılır. Ortalıktan kaybolan Rıfat’ı kim bulacaktır? Seyfettin, Mevsim’i unutabilmek için Hafıza Kuyusu’nun yakınlarına gelir. Mevsim, Seyfettin’i vazgeçirebilecek midir? Adile, Hüseyin’le birlikte kızı Fidan’ı rehabilitasyon merkezinden alıp eve getirir. Fidan, eski sağlığına kavuşabilecek midir?