Hande Sarıoğlu kimdir? Söylemezsem Olmaz sunucusu Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli?

Hande Sarıoğlu'nun kim olduğu, magazin gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından merak ediliyor. Söylemezsem Olmaz adlı programın sunuculuğunu yapan Hande Sarıoğlu, açıklamalarıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İşte Hande Sarıoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler.



HANDE SARIOĞLU KİMDİR?



Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.



2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı.



2010 yılında Star TV'de yayımlanan ve Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı. 2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX’ta yayımlanan Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı.



Şubat 2016'da TV8'de yayımlanmaya başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.



2017 yılında Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV'de çalışmaya başladı.



Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu. 2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı.



Habertürk TV'de spor haberlerini sunan Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıkladı.



19 Şubat 2024 tarihinden itibaren Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu yapmaktadır.