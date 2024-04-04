İnci Taneleri dizisi neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan’ın perşembe akşamları seyirciyle buluşan İnci Taneleri dizisi iki hafta üst üste ekrana gelmeyecek.
Son gelen haber ilk bölümünden itibaren izlenme rekorları kıran dizinin bu hafta ekrana gelecek bölümünün yetişmediği yönünde… Önümüzdeki hafta da bayram nedeniyle “İnci Taneleri” yayınlanmayacak. Böylece dizi toplam 2 hafta ara vermiş olacak. İnci Taneleri 11. bölümünün 18 Nisan 2024 tarihinde yayımlanması bekleniyor.
İNCİ TANERİ KONUSU
İnci Taneleri, hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Azem Yücedağ, cezaevinde geçirdiği onlarca yılın ardından artık özgürlüğüne kavuşur. Acı dolu geçmişe sahip olan Azem, taşıdığı büyük sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşarken, kolyesinden kopup dört bir yana savrulan inci tanelerini bir araya getirebilecek midir?
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi