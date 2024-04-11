İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İnci Taneleri bu akşam var mı? Yayın akışıyla duyuruldu

İnci Taneleri dizisinin son bölümü ardından yaşanacak yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler 11. bölüm tarihini araştırıyor. 11 Nisan tarihli yayın akışına göre, İnci Taneleri 11. bölümü yerine "Şarkılar Bizi Söyler" programının tekrar bölümü yayınlanacak.
Son olarak 28 Mart tarihinde izleyicilerle buluşan İnci Taneleri'nin 18 Nisan 2024'te kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
10.BÖLÜM ÖZETİ
Dilber, oğlundan ayrı kalmanın üzüntüsünü tekrar yaşarken Zahir izini kaybettirmeyi başarır. Bu sırada Azem'e verdiği silahın peşine düşen Dilber, silahı bulabilecek mi? Kızının adresini resmi kaynaklardan bulmak için sonuna dek çabalayan Azem, çaresiz kalınca hiç istemediği bir yola başvurur. Nehir'den bir iz bulabilmenin umuduyla yaşayan Azem, ne yapacak? Azem, Nehir'in izini bulduğunu Cihan'a müjdeler. Cihan, ablasının başına gelenleri daha da merak ederken bir de heyecanlanır.
Berzan, Azem'e verdiği videoyla Sırat'ın ipini çekmek ister. Ancak Berzan da Cihan'a ulaşır ve Sırat Sıcak'ın hamlesinden bahseder. Berzan köşeye sıkışmış bir durumdadır. Piraye, öğrendikleri karşısında Azem ile arasına mesafe koymaya karar verir. Azem, Piraye’nin soğukluğunu fark etse de nedenini anlayamaz. Sırat Sıcak, patronuna yaptığı ihanetin ortaya çıkmaması için silahını alarak mekan basar. Ancak, Cihan'ın keseceği racondan haberi yoktur.
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