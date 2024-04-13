Kardeşlerim bu akşam var mı? Kardeşlerim yeni bölüm tarihi merak konusu oldu

Birçok dizinin bayram tatilinde ekran macerasına ara vermesi nedeniyle Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, cumartesi akşamları yayımlanan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

Kardeşlerim bu akşam var mı? Kardeşlerim yeni bölüm tarihi merak konusu oldu

13 Nisan tarihli yayın akışı nedeniyle Kardeşlerim yeni bölüm tarihi merak ediliyor. 9 günlük bayram tatili nedeniyle Kardeşlerim dizisinin 125. bölümü gecikmeli olarak yayımlanacak. Bu hafta dizinin yeni bölümü yerine tekrarı ekranlarda olacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisi 125. bölümüyle 20 Nisan Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

Kardeşlerim bu akşam var mı? Kardeşlerim yeni bölüm tarihi merak konusu oldu - 1

KARDEŞLERİM DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Oğulcan yüzünden yaralanan Ömer, apar topar hastaneye kaldırılırken, Ömer için panik olan ve evlilik planları suya düşen Süsen, Oğulcan'a karşı çok öfkelidir. Berk, babasıyla ilgili Akif'ten öğrendiklerinden sonra hesap sormak ister ancak Akif'in Gökhan için başka bir planı vardır. Gökçe'yi telefonla konuşurken duyan Sarp, onu zor bir durumun içine düşürür.Akif, Nebahat'ten boşanmak için her şeye razı olur ancak Nebahat'in boşanmaya hiç niyeti yoktur.Oğulcan ile Ömer cephesinde gelişmeler yaşanırken, Nebahat'in Süreyya ile ilgili öğrendiği birtakım gerçeklerle yaptığı hamle, Ömer ile Süsen'i şaşkınlığa uğratır.

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