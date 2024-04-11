Kırk Yalan filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? Kırk Yalan filmi konusu ve kadrosu

Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Zeynep Alkan, Melis Sabah, Ataberk Doğan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yerli komediyi Hamdi Alkan yönetiyor. Film, Lüleburgaz'ın Pınarhisar ilçesinde çekildi.

Film, sevdiği kızla evlenmek için arkadaşlarıyla Pınarhisar’a gelen Sadık’ın, düğün ahalisiyle birlikte Marula meyvesini yedikten sonra başlarına gelen komik olayları anlatıyor.

KIRK YALAN FİLMİNİN ÖZETİ

Sadık, Halime'nin babasını ikna etmiştir ve sonunda sevdiği kızla evlenebilecektir. Sadık'ın çocukluk arkadaşları kutlama için düğünden önce Pınarhisar'a gelirler ve kına gecesi buluşup kendi aralarında bir kutlama yapmaya karar verirler. Masadakiler mezeleri beğenmeyince Tahsin arkadaşlarına Afrika armudu marulayı ikram eder. Marula meyvesini yiyen herkes hayatlarının en kötü ve en komik sarhoşluğunu yaşarlar. Bundan sonra Pınarhisar'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.