Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanmayacak mı? Yeni bölüm akıbeti merak ediliyor

Gold Film konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Şirketimiz tarafından yapımı gerçekleştiren Kızıl Goncalar" ismi dizimizdeki rutin inceleme başlattı ve karar aşamasında olduğu şu günlerde dizimize verilecek cezadan memnun olacağımızı iddia eden haberler tamamen manipülasyon ürünü ve dizimize ve şirketimize zarar vermeye ve RTÜK üst Kurul üyelerini inceleme ve karar aşamasında şirketimiz aleyhine ceza verilmesi için olumsuz etkilemeye yönelik kasıtlı haberlerdir. Şirketimiz 30 yıldır TV ve sinema filmi yapımcılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup resmin makamların ve özellikle olacaktır. RTÜK Başkanımızın Türk milleti adına doğru karar vereceklerine olan inancımız da tamdır… Saygılarımızla, kamuoyuna arz olunur…” ifadelerine yer verildi.



KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM YAYIMLANACAK MI?



Ekran macerasında iki haftayı geride bırakan Kızıl Goncalar en son 25 Aralık Pazartesi günü izleyicilerle buluşmuştu. Kızıl Goncalar 3. bölüm akıbetiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin Okmeydanı Darülaceze'deki çekim izinleri iptal edilmişti.