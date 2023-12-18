Kızıl Goncalar dizisinin oyuncuları kimler? (Kızıl Goncalar dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu)

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisi 18 Aralık Pazartesi günü ekran macerasına başlayacak. Tanıtımları sosyal medyaya da konu olan Kızıl Goncalar'ın kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar ilk bölümde ortaya çıkacak. Peki, Goncalar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?

Kızıl Goncalar dizisinin oyuncuları kimler? (Kızıl Goncalar dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu)

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği merakla beklenen dizi Kızıl Goncalar'ın yeni tanıtımı yayınlandı. 18 Aralık Pazartesi günü ekran yolcuğuna başlayacak dizinin kadrosu ve konusuna ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı.

Kızıl Goncalar dizisinin oyuncuları kimler? (Kızıl Goncalar dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu) - 1

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN KONUSU

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar dizisinin oyuncuları kimler? (Kızıl Goncalar dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu) - 2

KIZIL GONCALAR DİZİSİ KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

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