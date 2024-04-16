Kızılcık Şerbeti'nin 59. bölüm tanıtımına Umut'un Nursema'yı aldatma görüntüleri damga vurdu

Kızılcık Şerbeti'nin 59. bölümünde Ceren Karakoç’un hayat verdiği Nursema büyük bir kabus yaşayacak. Boşanma kararı almasına rağmen son bir kez Umut'la konuşmaya giden Nursema, yatağında başka bir kadını görünce büyük bir yıkıma uğrayacak.