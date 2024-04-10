Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy kadrodan ayrıldı

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 tarihinde dünyaya geldi. İki yıl boyunca İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı, daha sonra oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca, Plato Film'in eğitim atölyesinde "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. 2004 yılında konuk olduğu Büyük Buluşma adlı diziyle ilk ekran önü oyunculuk deneyimini yaşayan Atiksoy, 2008 yılında Kayıp Prenses adlı dizide Defne karakteriyle başrolde yer aldı.[6] 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle tanındı. Daha sonra, Yedi Güzel Adam isimli dizide "Zehra" karakterine hayat verdi. Bu diziden sonra Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Ayrıca TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise, atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı dizide Malhun Hatun karakteriyle yer almaktadır.