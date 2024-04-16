Malkoçoğlu Bali Bey kimdir? Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin Bali Bey'i Kenan Çoban hakkında bilgiler

Lehistan'ın 1498 yılının başlarında Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan Prensliği'ne müdahalesi üzerine Osmanlı-Lehistan Savaşı başlamıştı. Öncelikle Rumeli Beylerbeyi Yakup Paşa ve hatta Vezir Mesih Paşa bu savaşa tayin edildi. Lakin Lehistan Kralının Türk-Boğdan birliklerine karşı yürüttüğü savaşta büyük bir yenilgi alıp, ancak 1,000 atlı ile hayatını kurtarabilmesi ve 20,000 araba dolusu ganimetin Osmanlı'nın eline geçmesi üzerine, buna lüzum olmadığı anlaşıldı ve harbin yönetimi Silistre sancak beyi akıncı kumandanı Malkoçoğlu Bali Bey'e verildi. Bali Bey Lehistan üzerine iki akın yaptı ve 40.000 akıncıyla Osmanlı tarihinin en büyük akıncı seferidir.



Ordunun sağ kanadını Bali Bey'in büyük oğlu Ali Bey, sol kanadı ise Mustafa Bey yönetiyordu. Türk atlıları önce Prut Nehri'ni, ardından Dinyester nehrini geçti. Mustafa Bey önce Galiçya'ya girdi. Kuzeybatı istikametinde ilerledi, Lviv şehrinin 100 km kuzeybatısındaki Jarosław şehrini zaptetti. Burası Varşova'ya 260, Baltık Denizi'ne ise 500 km uzaklıktadır.



Yaklaşık 3 ay sonra Türk ordusu tekrar Lehistan'daydı. Bu sefer Podolya ve Galiçya üzerine gidildi. Yalnız şiddetli soğuk yüzünden sefer uzun sürmedi.



Bu büyük başarı ile Bali Bey sancak beyliğinden beylerbeyliğine yükseltildi.



Mezarı Bursa-Yenişehirde Balibey Camii avlusundadır. Sağlığında başlattığı ve bitiremediği İstanbul Fatih'te bulunan Bali Paşa Camii, karısı Hüma Sultan tarafından 1504'te tamamlatıldı.



Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan Malkoçoğlu Yahyapaşazade Bali Bey'in atasıdır.



Kenan Çoban kimdir?



Kenan Çoban, 22 Ocak 1975'te Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya geldi. Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nde "Abdülhey Çoban" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2003 ile 2014 yılları arasında bu seriye emek verdi. İlk olarak dizide bir mevlitte limonata dağıtırken görünen Çoban, daha sonra Abdülhey karakteriyle ekranlarda yer almaya başladı. 2014'te "Beyaz Karanfil" adlı dizide başrolde oynayarak yeteneğini farklı karakterlerle de sergiledi. 2015 ile 2020 yılları arasında ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Fahri" karakterine hayat verdi.