MasterChef All Star’a dahil olan Kerem Giritlioğlu kimdir?

Kerem Giritlioğlu, MasterChef All Star’a dahil oldu. Yedekler arasından ana kadroya girmeyi başaran Kerem Giritlioğlu'nun hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, MasterChef All Star’a dahil olan Kerem Giritlioğlu kimdir?

MasterChef All Star’a dahil olan Kerem Giritlioğlu kimdir?

MasterChef Türkiye All Star 71. bölümünde ana kadroya katılan isim Kerem Giritlioğlu oldu. 2018 sezonu yarışmacılarından olan Giritlioğlu, yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

MasterChef All Star’a dahil olan Kerem Giritlioğlu kimdir? - 1

KEREM GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

Kerem Giritlioğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Giritlioğlu, yurtdışında aşçılık eğitimi gördü. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulunda eğitim gördükten sonra Türkiye’de birçok restoran ve otelde görev aldı. Mutfak çalışmalarına devam ediyor.

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