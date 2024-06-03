Ali Yağcı "Can" karakteriyle Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu

"Sandık Kokusu" anne kız çatışması üzerinden insan ilişkilerini etkileyici bir dille ele almaya devam ediyor. Sezon finalinde diziye Serkay Tütüncü’den sonra yakışıklı bir oyuncu daha katılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Yağcı yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un oturduğu, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı sevilen dizinin kadrosuna katıldı. Yağcı, "Can”" rolüne hayat verecek. Can, Sandık Kokusu’nda Kıvanç’ın (Serkay Tütüncü) yurt dışından gelen kuzeni olarak seyirci karşısına çıkacak ve yeni sezonda Karsu’yla arasında bir hikâye kurulacak.

ALİ YAĞCI KİMDİR?



Model, sinema ve dizi oyuncusu Ali Yağcı 1990 yılında Balıkesir’de dünyaya geldi. Deniz Erdem ile Eric Morris’ten oyunculuk eğitimi almıştır.



2019’da Her Yerde Sen dizisinde hayat verdiği Burak karakteri ile büyük çıkış yakalayan Ali Yağcı, aynı yıl Erkenci Kuş dizisinde Osman karakteri ile yer almıştı. 2020’de İyi Günde Kötü Günde Ferit karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.