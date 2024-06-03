Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınmaz kadrodan ayrıldı

Yiğit Kirazcı'nın ardından "Umut" karakterini canlandıran başarılı oyuncu Serkan Tınmaz da Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı. Partneri ve yıllardır yakın arkadaşı olan Tınmaz'ın gidişiyle birlikte Ceren Yalazoğlu Karakoç, sosyal medya hesabından dostuna veda etti. Dizide Nursema'nın eşi Umut'u oynayan Serkan Tınmaz, yeni sezonda hikayesi bittiği için ayrılıyor.

SOSYAL MEDYADAN VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Tınmaz ile uzun zamandır arkadaş olan ve dizide de partneri olan Ceren Yalazoğlu Karakoç, Instagram hesabından "Benim canım; projeler başlar, projeler biter. Biz hep beraberiz. Partner olmanın konforunu bana hep yaşattın. Yeni maceralarımıza. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.