Çakallarla Dans 6 nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Çakallarla Dans 6 vizyona girdiği tarihte en çok konuşulan filmlerden biri olmuştu. Yapımcılığını Sugarworkz ile TAFF'ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Nurettin Sönmez, Ebru Cündübeyoğlu yer alıyor. Çakallarla Dans serisinin altıncı filminde, ekibin maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor.

ÇAKALLARLA DANS 6 NEREDE ÇEKİLDİ?



Çakallarla Dans 6'nın çekimlerin son bölümü Bodrum'da ve Yunan adası Kos'ta gerçekleştirildikten sonra ekip son kez paydos dedi.



ÇAKALLARLA DANS 6 KONUSU



Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet… Senelerdir kısa yoldan para kazanmak için girdikleri maceraların sonucu olarak mesleklerini kaybedip sürünecek noktaya gelen -sözde- çakallar, ülkeyi etkisi altına alan hayat pahalılığından da gol yiyerek çıkılmaz bir sokağa gelmişlerdir... Evren kendi ülkelerinde mülteci gibi yaşayan ekibimize bir işaret fişeği gönderir… Fatma’nın yıllardır küs olduğu ablası Manolya, Yunanistan’ın Kos Adası’nda dördüncü evliliğini gerçekleştirecektir. Kardeşi Fatma ve tüm çakalları, tüm ulaşım ve konaklama masraflarını karşılamak koşuluyla davet eder. Gökhan, zamanında kendisinden yaşça büyük olsa da -tüm mahalle gibi- Manolya’ya aşıktır. Hayatında hiç tatil yapmamış ve yurt dışına çıkmamış çakallar; “BİR UMUT” diyerek Yunanistan’a gitmek ister. Türk’ün vizeyle imtihanı başlar... Kos Adası’nı birbirine katan çakallar, Manolya’nın yıllardır İstihbarat için çalıştığını öğrenir. Manolya, sadece düğün için çağırmamıştır bizim çakalları. Türkiye’ nin “MAVİ VATAN” ile ilgili çok önemli bir eylem planı, İtalyan bir mafya olan Enrico’nun eline geçmiştir. Ekibimizin görevi; Enrico’nun sevgilisi Anna Karenina’yı kendi taraflarına çekip, hard diski ele geçirmektir. Operasyon başarısız olursa İstihbaratın izi olmayacaktır. İstanbul’daki mahallelerinde fakirliğe demir atmış çakallar, bir umut diye gittikleri Yunanistan’ın Kos Adası’nda; Uluslararası bir kaosun ortasına bulurlar kendilerini...

