Gaddar dizisi ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Çukur ve Üç Kuruş‘un yönetmeni Sinan Öztürk’ün çektiği, Hürer Ebeoğlu’nun ise yazdığı Gaddar dizisinin final tarihine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

GADDAR DİZİSİ FİNALİ NE ZAMAN?

,Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan, İbrahim Çelikkol’un da konuk oyuncu olarak renk kattığı dizi 7 Haziran akşamı 20. bölümüyle ekrana veda edecek.

GADDAR DİZİSİ KONUSU

Dağhan'ın hayatı, sevdiği kız Aydan'ın (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmesi ve kardeşi Rüzgar'ın (Fatih Berk Şahin) karanlık bir dünyanın içine düşmesiyle tepetaklak olur ve dağılan hayatını toparlamak için gaddar bir kiralık katile dönüşür.