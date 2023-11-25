MasterChef Danimarka birincisi Umut Sakarya kimdir, nereli?

Uzun yıllardr Danimarka'da yaşamını sürdüren Umut Sakarya, 1991 yılında dünyaya geldi. Eskişehir’den Danimarka’ya gittğinde 13 yaşında olan Sakarya, 6 ay Modtagelses Klasse denilen dil ağırlıklı özel bir sınıfa gitti.

Aşçılık okulunu yüksek notla bitirdikten sonra Danimarka ve Avrupa Şampiyonlukları kazandı. Ayrıca ekonomi eğitimi gören Umut Sakarya, Danimarka ulusal TV kanalı TV2’de yayınlanan "Vild med Dans’ yarışma programına da katıldı. Yıllarca üzerinde çalıştığı Danimarka mutfağında ustalaşan Sakarya, "MasterChef" programında birinci oldu.