MasterChef Esra kimdir? MasterChef All Star finalisti Esra Tokelli kaç yaşında ve nereli?

Esra Tokelli, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. MasterChef Türkiye 2023 All Star finalisti olan Esra Tokelli'nin hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, MasterChef Esra kimdir? MasterChef All Star finalisti Esra Tokelli kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Esra kimdir? MasterChef All Star finalisti Esra Tokelli kaç yaşında ve nereli?

Esra Tokelli, 2020 yılında yarıştığı MasterChef Türkiye sezonunda adını duyurmuş isimler arasında yer alıyor. Programda hazırladığı yemeklerle dikkat çeken MasterChef Esra İstanbul doğumludur. 46 yaşında olan Esra Tokelli'nin 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Aşçılıkla ilgilenen Esra Tokelli, bir dönem yayınlanan Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılmış ve birinci olmuştur.

Yemek yapmayı ve vaktinin çoğunu mutfakta geçirdiğini belirten Esra Tokelli, MasterChef'e bu yüzden katıldığını ifade etmişti.

Kendisine ait bir restoranı olan MasterChef Esra, yemeklerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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