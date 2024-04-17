Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'ya katıldı (Duygu Nebioğlu kimdir?)

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Nebioğlu, son olarak annesini bulmak için Müge Anlı'ya seslenmişti.
Anlı'ya seslenen Nebioğlu; "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona." ifadelerini kullanmıştı.
Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 17 Nisan tarihli bölümüne katıldı. Yanında bir gazete küpürü getiren Duygu Nebioğlu, annesiyle son görüştüğü tarihi paylaştı.
3 YIL UZAKTAN GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
"Ben bir günlük ilişkiden doğan bir çocuk olarak gösterilmek istemezdim. İnsanın başına her şey gelebilir. Doğruluk benim prensibimdir. Telefonda annemle üç yıl boyunca Skype üzerinden görüştüm, 2010 yılında benimle son konuşmasını yaptı." sözleriyle annesiyle 14 yıldır görüşmediğini belirten Nebioğlu, Müge Anlı'nın "annen hayata mı?" sorusuna "evet" yanıt verdi.
SUPHİYE ORANCI İBRAHİM TATLISES FİLMİNDE OYNAMIŞTI
Hayatını kaybeden anneannesinin sır küpü olduğunu belirten Duygu Nebioğlu, annesinin anneannesi tarafından ajanslara götürüldüğünü, İbrahim Tatlıses'in filminde oynadığını belirtti. Annesi ve babasının tanışma hikayesi sorusuna yanıt veren Duygu Nebioğlu, ikilinin geçmişinin bir trafik kazasına dayandığını söyledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.
Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.
DUYGU NEBİOĞLU KİMDİR?
Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Duygu Nebioğlu doğar doğmaz annesi onu Antalya'da bir köye bıraktı. Nebioğlu, 6 aylıkken çocuk esirgeme kurumuna verildi. Bir süre ikiziyle birlikte çocuk esirgeme kurumunda kalan Nebioğlu, henüz 6 yaşındayken 1994 yılında öğretmen bir çift tarafından evlat edinildi. 21 yaşındayken babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. 13 Ekim 2023 günü itibariyle Metin Akpınar'ın nüfusuna geçti.
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