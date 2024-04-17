Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'ya katıldı (Duygu Nebioğlu kimdir?)

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Nebioğlu, son olarak annesini bulmak için Müge Anlı'ya seslenmişti.

Anlı'ya seslenen Nebioğlu; "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona." ifadelerini kullanmıştı.