Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'ya katılmıştı: Suphiye Orancı bulundu

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Nebioğlu, son olarak annesini bulmak için Müge Anlı'ya seslenmişti.
Anlı'ya seslenen Nebioğlu; "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona." ifadelerini kullanmıştı.
Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın programa davet ettiği Duygu Nebioğlu canlı yayında konuştu. Yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti.
TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜKLERİ SÖYLENMİŞTİ
Annesi ile en son 2010 yılında, babasının Metin Akpınar olduğunu yeni öğrendiği zamanlarda görüştüğünü anlatan Duygu Nebioğlu, hayatta olduğunu bildiği annesine kavuşmak istediğini anlattı.
Dört kız kardeşi olduğunu anlatan Nebioğlu, annelerinin Almanya'da olduğunu bildiklerini söyledi. Evlatlık olduğunu ikiz kardeşi ile birlikte 10 yaşında öğrenen Duygu Nebioğlu'na öz ailesinin trafik kazasında öldüğü söylenmişti.
YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN MEKTUP
Kendisi hakkında yapılan haber üzerine bir gazeteciye mektup yazan anne Suphiye'nin neden çocukları ile ilgilenemediği ortaya çıktı. Mektupta Suphiye Orancı'nın, "Yurt müdürüne söyleyin, benim evlatlık verilecek çocuklarım yok! Kızlarımı geldiğim zaman orada görmek istiyorum. Onlar öksüz değil, anneleri var" diyerek elbet bir gün cezaevinden çıkacağını ve kızlarına kavuşmak istediğini yazdığını anlattı.
SUPHİYE ORANCI İBRAHİM TATLISES FİLMİNDE OYNAMIŞTI
Hayatını kaybeden anneannesinin sır küpü olduğunu belirten Duygu Nebioğlu, annesinin anneannesi tarafından ajanslara götürüldüğünü, İbrahim Tatlıses'in filminde oynadığını belirtti. Annesi ve babasının tanışma hikayesi sorusuna yanıt veren Duygu Nebioğlu, ikilinin geçmişinin bir trafik kazasına dayandığını söyledi.
SUPHİYE ORANCI BULUNDU
Almanya'daki evine ulaşılan Suphiye Orancı, eşinin evde olduğunu belirttikten sonra "Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı ve görüntü vermek istemedi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.
Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.
DUYGU NEBİOĞLU KİMDİR?
Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Duygu Nebioğlu doğar doğmaz annesi onu Antalya'da bir köye bıraktı. Nebioğlu, 6 aylıkken çocuk esirgeme kurumuna verildi. Bir süre ikiziyle birlikte çocuk esirgeme kurumunda kalan Nebioğlu, henüz 6 yaşındayken 1994 yılında öğretmen bir çift tarafından evlat edinildi. 21 yaşındayken babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. 13 Ekim 2023 günü itibariyle Metin Akpınar'ın nüfusuna geçti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müge Anlı
- Televizyon
- N-Life Magazin
- Metin Akpınar