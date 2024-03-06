Ömer dizisine yeni oyuncu: Hasan'ın kız kardeşi Melek geliyor

HASAN'DAN REŞAT VE ÖMER'E ŞART



Ömer 46. bölümde; Reşat ile Ömer, Tahir'in hapse girmesini engellemek için Hasan'ı bulmuştu. Hasan ile konuşan Ömer ve Reşat, Tahir için tanıklık yaparsa cezasının azalacağını "Hiç mi Allah korkun yok?" sözleriyle anlatmıştı.



Kız kardeşini yalnız bırakamayacağını ifade eden Hasan, "Tek bir şartla kabul ederim. Kardeşimin ailesi siz olacaksınız. Hapse girdiğimi bilmeyecek. Eğer kendini yalnız hissederse 'Bana zorla yalan söylettiler' derim" dedi.

TÜRKÜ SU DEMİREL KİMDİR? 3 Ağustos 1998'de İzmir'de doğan Türkü Su Demirel, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Demirel, daha önce "Muhteşem İkili", "Maraşlı", "Son Nefesime Kadar", "Kader Oyunları" gibi yapımlarda rol almıştır. ÖMER 47. BÖLÜM FRAGMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Ömer dizisinin 4 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 46. bölümüne; Ömer'in Gamze'ye dair umudunun yıkılması damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...