Ömer'de Yaman'ın annesini kimin canlandıracağı belli oldu

"Shtisel" adlı yabancı diziden ülkemize uyarlanan "Ömer" dizisi, pazartesi akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.



Gamze ve Ömer'in imkansızlıklarla dolu aşkını konu eden diziye yeni bir oyuncu daha katılıyor.



YAMAN'IN ANNESİ ORTAYA ÇIKIYOR

Cem Karcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Ömer" dizisine, Aybike Turan dahil oldu.

Turan, Yaman’ın (Haktan Zavlak) annesi, Hakan’ın (Emre Taşkıran) sevgilisi Zerrin rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

