Ömer'de Yaman'ın annesini kimin canlandıracağı belli oldu

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, her pazartesi yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı dizide, Yaman'ın annesini kimin canlandıracağı açıklandı.

Ömer'de Yaman'ın annesini kimin canlandıracağı belli oldu

"Shtisel" adlı yabancı diziden ülkemize uyarlanan "Ömer" dizisi, pazartesi akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Gamze ve Ömer'in imkansızlıklarla dolu aşkını konu eden diziye yeni bir oyuncu daha katılıyor.

YAMAN'IN ANNESİ ORTAYA ÇIKIYOR

Cem Karcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Ömer" dizisine, Aybike Turan dahil oldu.

Turan, Yaman’ın (Haktan Zavlak) annesi, Hakan’ın (Emre Taşkıran) sevgilisi Zerrin rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Ömer'de Yaman'ın annesini kimin canlandıracağı belli oldu - 1

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerini Selahattin Paşalı, ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisinin 10. bölümünde; giderek şüpheleri artan Süreyya'nın Gamze konusunda Ömer'i uyarması dikkat çekti.

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