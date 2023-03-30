Ömer'de Yaman'ın annesini kimin canlandıracağı belli oldu

"Shtisel" adlı yabancı diziden ülkemize uyarlanan "Ömer" dizisi, pazartesi akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
Gamze ve Ömer'in imkansızlıklarla dolu aşkını konu eden diziye yeni bir oyuncu daha katılıyor.
YAMAN'IN ANNESİ ORTAYA ÇIKIYOR
Cem Karcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Ömer" dizisine, Aybike Turan dahil oldu.
Turan, Yaman’ın (Haktan Zavlak) annesi, Hakan’ın (Emre Taşkıran) sevgilisi Zerrin rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisinin 10. bölümünde; giderek şüpheleri artan Süreyya'nın Gamze konusunda Ömer'i uyarması dikkat çekti.