Pelin Karahan "Bahar" dizisine konuk oluyor: İşte canlandıracağı karakter

Bayram tatili nedeniyle yayınına bir hafta ara veren Bahar dizisinin önümüzdeki salı ekrana gelecek bölümü merakla beklenirken kadroyla ilgili sürpriz bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Yeşilyurt‘un yönetmen koltuğuna oturduğu, başarılı kalem Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı sevilen diziye flaş bir isim konuk oluyor. Uzun süredir ekrandan uzak olan Pelin Karahan “Bahar” dizisine konuk olacak.

SEVDA KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya’yı buluşturan diziye Pelin Karahan, 2 bölüm konuk olacak. Başarılı oyuncu dizide böbrek nakli olan Sevda adlı bir kadına hayat verecek.