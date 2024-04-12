Pelin Karahan "Bahar" dizisine konuk oluyor: İşte canlandıracağı karakter

Bir süredir setlerden uzak olan Pelin Karahan, "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisine konuk olacağı haberleriyle gündeme geldi. Karahan'ın canlandıracağı kararter belli oldu.

Pelin Karahan "Bahar" dizisine konuk oluyor: İşte canlandıracağı karakter

Bayram tatili nedeniyle yayınına bir hafta ara veren dizisinin önümüzdeki salı ekrana gelecek bölümü merakla beklenirken kadroyla ilgili sürpriz bir geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Yeşilyurt‘un yönetmen koltuğuna oturduğu, başarılı kalem Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı sevilen diziye flaş bir isim konuk oluyor. Uzun süredir ekrandan uzak olan Pelin Karahan “Bahar” dizisine konuk olacak.

SEVDA KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya’yı buluşturan diziye Pelin Karahan, 2 bölüm konuk olacak. Başarılı oyuncu dizide böbrek nakli olan Sevda adlı bir kadına hayat verecek.

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