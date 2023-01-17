Survivor Walison kimdir, nereli, kaç yaşında, eşi kim? MasterChef yarışmasıyla tanınıyor

Walison Fonseca, 34 yaşında ve Brezilya doğumlu. Üç yıldır Türkiye’de yaşayan iddialı yarışmacı, daha önce MasterChef'in 2020 sezonuna katılmıştı.

Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca, "Allah Yazdıysa Bozsun" filminin kadrosunda yer almıştı.



SURVİVOR ÖNCESİ SON PAYLAŞIM

Survivor'a gitmeden önce yaptığı son paylaşımda; "Hayatıma yeni bir meydan okuma geldi ve ben yolculuğa hazırım. Bir savaşçı için imkansız diye bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.





Survivor 2023 yarışmacısı Walison Fonseca, 2022 yılında Melisa Pınar ile nikah masasına oturdu. Walison’un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı ve yaşam koçudur.