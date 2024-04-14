Teşkilat yeni bölüm bu akşam var mı?

Pazar günlerinin uzun soluklu yapımlarından Teşkilat'ın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Bayram nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi. Peki, Teşkilat yeni bölüm bu akşam var mı? Teşkilat yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

Teşkilat yeni bölüm bu akşam var mı?

Teşkilat dizisi yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu ve Gürkan Uygun'un başrollerini paylaştığı "Teşkilat" dizisi bayram tatili sonrası bugün yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. 

Teşkilat yeni bölüm bu akşam var mı? - 1

Teşkilat 103.Bölüm Özet

Kambur, Ömer’e kurduğu hain tuzağın bedelini ağır öder. Ekip, şirketin planlarını bozarken kendi hayatlarındaki sorunlarla yüz yüze kalır. Düşmana karşı sahada birlikte savaşan ekip, özel hayatlarında da birbirlerine destek olur. Ömer, durumu gittikçe kötüleşse de amacından vazgeçmez. Şüphelerini ispatlamak için yeni planlar yapan Ömer önemli kararlar alır. Fakat ortaya çıkan gerçekler Ömer’in kararlarını etkileyecektir.

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